13 goldene Regeln: So wird das Handy nicht zur Falle

Was aber kann man tun, damit Kinder das Smartphone so verwenden, dass die Nutzen maximal und die Gefahren minimiert werden?

Im Zuge der Serie „Kinder, Hände weg vom Handy?“ hat sich der KURIER eine Woche lang mit dieser Frage beschäftigt. Die Erkenntnisse daraus? Dass ein totales Handy-Verbot nichts bringt, etwa. Das haben KURIER-Reporter in Wiens erster iPad-Schule und in einem Gymnasium, in denen der Umgang mit Handys vorübergehend ganz verboten wurde, festgestellt. Auch der Blick über die Grenze bestätigte das: In Bayern, wo seit 2006 das Handy in der Schule ausgeschaltet sein muss, rütteln jetzt sogar Lehrer am Verbot.

Und was, wenn das Ganze mehr als nur eine schlechte Angewohnheit ist? Dann ist handeln angesagt: „Die Zahl der Internet- und smartsüchtigen Jugendlichen geht nach oben – und zwar dramatisch“, sagte uns Kurosch Yazdi, der Chef der Linzer Ambulanz für Spielsucht.

Eltern sind darum gefordert, ihre Kinder genau im Auge zu behalten und ihnen einen souveränen Umgang mit Internet und Handys beizubringen. Dass sie dabei selbst ein gutes Vorbild abgeben sollten, ist wohl eine der wichtigsten Lehren der Smartphone-Ära: Nicht nur, dass viele Erwachsene selbst ständig online sind (wie schlimm es um Sie selbst bestellt ist, können Sie in nebenstehendem Test eruieren) ; sie nutzen die neuen Technologien auch oft, um ihre Kinder zu überwachen.