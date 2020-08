Bildungsoffensive: Blümel will Alternativen zum Sparbuch aufzeigen

Als Finanzminister Gernot Blümel diese Zahl vor Kollegen auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos präsentierte, habe sie für Erheiterung bis hin zu Gelächter gesorgt. In kaum einem anderen Land sei das Sparen derart ausgeprägt. „Das Sparbuch gilt in Österreich eben nach wie vor als sichere Anlageform, das ist traditionell so gewachsen“, sagt Blümel. „In Zeiten von niedrigen Zinsen wird das aber mittel- bis langfristig zu Problemen führen, denn diese Niedrigzinsen werden uns durch die Corona-Krise erhalten bleiben.“