Polaschek: "Wir brauchen eine positive Erzählung von Schule"

Aber ländliche Regionen gibt es ja in anderen Ländern auch …

Ja, aber die Länder, die bei den Schulrankings gut abschneiden, haben diese Struktur eben nicht. Wenn Sie sich Finnland anschauen oder die asiatischen Länder, gerade die Kleinstaaten anschauen, da ist das anders. Finnland hat seine Regionalstruktur völlig geändert, da gibt es nur mehr Großgemeinden mit Gemeindezentren, wo man entsprechend Zeit braucht, dorthin zu gelangen.

Das wäre die Erklärung für die hohen Kosten – aber nicht für die mangelnde Qualität des heimischen Schulsystems.

Für die Einstufung in solchen Rankings gibt es aus meiner Sicht zwei Gründe. Das eine ist, dass sich die Messungen sehr stark auf Naturwissenschaften und Mathematik konzentrieren. In manchen Ländern wird schon in der Volksschule stärker auf diese Fächer gesetzt, aber dafür gibt es oft weniger Kreativfächer. Da gibt es etwa im Unterschied zu Österreich weniger Fokus auf Kunst und Gestaltung sowie Musik. Wenn wir bei solchen Rankings besser abschneiden wollen, dann müssten wir unseren gesamten Fächerkanon umstrukturieren. Wir legen aber bewusst darauf Wert, dass unsere Kinder breiter gebildet werden – während andere Länder ihre Schulsysteme stark auf Rankings ausgerichtet haben. Der zweite Grund ist: Die Länder, die gut abschneiden, sind weitgehend solche mit weniger Migrationssprachen in den Schulen. In Finnland etwa gibt es sehr wenig Menschen mit Migrationshintergrund. Bei uns hingegen besteht die Herausforderung darin, dass überhaupt einmal alle die Unterrichtssprache Deutsch lernen. Das führt natürlich zu gewissen Verzögerungen. Und in den Klassen wird neben Finnisch Englisch gesprochen – weil es kaum Filme u. ä. auf Finnisch gibt; die Kinder wachsen also mit Englisch im persönlichen Umfeld auf.

Ein anderer Kritikpunkt, nicht nur von Salcher, lautet: jeder Fünfte 15-Jährige kann nicht sinnerfassend lesen und beherrscht die Grundrechnungsarten nicht.

Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Nicht zuletzt deswegen wurden umfangreiche Förderstundenpakete eingeführt. Worauf wir hinarbeiten müssen, sind Standards, dass man sagt: bis zu einem bestimmten Zeitpunkt müssen die Kinder diese oder jene Kriterien erfüllen. In diesem Sinne werden gerade auch die Lehrpläne für die Primarstufe und die Sekundarstufe I überarbeitet. Die Entwürfe liegen vor und werden gerade begutachtet. Es war einfach lange Zeit so, dass man darauf gesetzt hat, dass Kinder in der Schule „Kompetenzen“ lernen. Das hat aber bedeutet, dass man das Einüben von Fertigkeiten vernachlässigt hat. Wir müssen wieder verstärkt darauf achten, dass Dinge, die man braucht – Schreibfähigkeit, Kopfrechnen etc. – vermittelt werden.