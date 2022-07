Schulexperte Salcher: „Nach dem Startschuss folgt nie ein Rennen“

Dann gibt es doch den Plan, Brennpunktschulen mit mehr Geld zu unterstützen. Wie sehen Sie das?

Ich bin jedenfalls dafür, dass Schulen je nach Herausforderungen unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung bekommen. Eine Schule im 10. Wiener Bezirk mit einem hohen Migrationsanteil hat andere Bedürfnisse als eine kleine Schule am Land.

Das große Thema derzeit ist aber der Lehrermangel …

Dabei haben wir heute fast doppelt so viele Pädagogen wie noch vor 40 Jahren, aber um 100.000 Schüler weniger. Der Lehrermangel ist Ergebnis der Reform, kleinere Klassen zu machen, was aber, wie wissenschaftlich bewiesen, erst mit weniger als zwölf Schülern pro Klasse sinnvoll wäre. Dann die NMS-Reform mit zwei Lehrern in den Hauptgegenständen, was nur teuer war und keine besseren Ergebnisse brachte. Und nicht zuletzt die Fragmentierung in 21 Gegenstände, statt das auf wenige herunterzubrechen wie Deutsch, Mathematik, Geisteswissenschaften, Fremdsprachen, Naturwissenschaften, Kunst und Sport – wie das in anderen Ländern erfolgreich gemacht wird. Spezialisieren können wir dann immer noch in der Oberstufe.

Seit Jänner warten wir zudem auf die Reform der Lehrpläne, die noch unter Minister Faßmann gemacht wurde. Was erwarten Sie sich?

Wir brauchen keine Lehrplanreform, sondern die Umsetzung der Erkenntnisse, wie Lernen im 21. Jahrhundert funktioniert. Für mich ist der Ansatz, die Lehrpläne zu reformieren, daher veraltet. Es geht offiziell um das Pädagogikpaket und das Problem mit unseren 21 Unterrichtsfächern, wo jetzt zusätzlich Wirtschaftsbildung, politische Bildung, Digitalisierung, Ethik und der Klimawandel Platz finden sollten. Die Entrümpelung des Lehrplans ist aber nie passiert. Dabei ist es unsinnig, vorzuschreiben, dass alle Kinder in ihrem zwölften Lebensjahr auf dem gleichen Lernniveau sein müssen. Es gibt erfolgreiche, bessere Konzepte, wo etwa jedes Kind seinen individuellen Lernplan hat, mit bestimmten Standards, die erfüllt werden müssen, und dem Lehrer als Lernbegleiter. Das schafft eine viel höhere Motivation bei allen.

Das klingt nach Investitionen – dabei geben wir bereits zehn Milliarden jährlich für das Schulsystem aus …

Wir haben inzwischen das zweitteuerste Schulsystem der Welt, es ist aber nicht das zweitbeste. Als hätten wir den Kaderwert von Real Madrid, spielen aber nur in der Wiener Liga. Das Geld kommt, wieder wegen der großen Fragmentierung des Systems, nie im Klassenzimmer an. Weil wir nur input-orientiert sind, unsere Lösung ist immer nur mehr Geld. Statt zu schauen, was am Ende etwa bei den NMS rauskommt. Ich denke, ich bin nicht alleine, wenn ich sage, für zehn Milliarden jährlich können wir uns ein viel besseres System erwarten. Die Lösungen wären alle vorhanden. Wir haben kein Konzeptdefizit, sondern ein Umsetzungsdefizit.