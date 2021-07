Bildungsexperte Salcher: "Keine verlorene, eine gespaltene Generation"

Was macht Sie so zuversichtlich, dass es im Herbst keinen Rückfall in das alte System gibt?

Ich sage nur, dass die Chance da ist. Das Schlimmste wäre, wenn jetzt alle im September ihre Freude zelebrieren, dass sie wieder in der Schule sein können. Hier müssen auch die Eltern wachsam sein und dürfen nicht nur glücklich über die Erleichterung ihres Alltags sein. Gute Schulen werden die Chance für einen echten Neubeginn nutzen. Schulen, die noch immer tief im Zeitalter der frontalen Stoffvermittlung mit Tafel und Kreide stecken, werden dagegen noch weiter zurückfallen. Es gibt in unserem Schulsystem leider überhaupt kein funktionierendes Qualitätsmanagement. Schlechte Schulen, und die gibt es, brauchen Anreize, um sich weiterzuentwickeln, aber im Ernstfall muss es auch Konsequenzen geben, wie eine neue Schulleitung. Nur die ständige Forderung nach mehr Geld und mehr Lehrern bringt nachweisbar nichts. Wir haben bereits das zweitteuerste Schulsystem der Welt.

Sie haben davon gesprochen, dass Kinder zurückgefallen sind. Vor allem Kinder von bildungsfernen Eltern waren in der Pandemie für die Lehrer nicht erreichbar. Nun plant der neue Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr gerade einen Kahlschlag im Schulsystem, wo Integrationsklassen gestrichen werden sollen …

Grundsätzlich hat Bildungsstadtrat Wiederkehr recht, wenn er zugibt, dass selbst seine Experten dieses völlig intransparente System der Ressourcenzuteilung nicht mehr durchschauen. Nur ist das Problem nicht mit Mikromanagement lösbar: da nehme ich eine Pädagogin weg und gebe dafür dort einen Unterstützungslehrer dazu. Denn was sollen die Volksschullehrer mit Kindern machen, die noch nie eine Schere oder einen Buntstift in der Hand gehalten haben, die Deutsch, wenn überhaupt, nur bruchstückhaft beherrschen, aber dafür Netflix-Serien kennen. Vielleicht geht das noch, wenn man drei oder vier Kinder mit diesen Defiziten in der Klasse hat, aber nicht, wenn 80 bis 90 Prozent in Brennpunktschulen in den Klassen sitzen. Man kann und muss das Problem im Kindergarten lösen. Wir geben viel zu viel Geld für die mittleren und oberen Stufen aus, und wir investieren viel zu wenig Geld in die Elementarpädagogik. Zusätzlich braucht es Anreize, aber auch Sanktionen für Eltern, die den Schulerfolg ihrer Kinder nicht unterstützen, indem sie z. B. nicht einmal zu Elternsprechtagen kommen. Wenn man das nicht tut, produziert man 20 bis 30 Prozent einer Generation, die nach neun Jahren Schule nicht sinnerfassend lesen können und die Grundrechnungsarten nicht beherrschen. Das ist nicht nur wirtschaftlich verrückt, sondern auch zutiefst inhuman.