Mehr Deutschförderung in Volksschulen und für ukrainische Schüler

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) baut die Deutschförderung an den Schulen aus. So sollen Volksschüler auch dann noch Deutschförderung erhalten können, wenn sie nicht mehr Deutschförderklassen oder -kursen zugewiesen sind. Außerdem werden "Übergangslehrgänge" eingerichtet, in denen ukrainische Schüler nach Ende der Schulpflicht Deutsch lernen können, um leichter in Schulsystem und Berufswelt Fuß zu fassen. Auch in der Sommerschule soll es Förderangebote geben.

Aktuell gibt es rund 32.000 Kinder und Jugendliche, die laut den MIKA-D-Sprachtests dem Unterricht wegen mangelnder Deutschkenntnisse nicht folgen können und deshalb als außerordentliche (a.o.) Schüler geführt werden. Sie bekommen für maximal zwei Jahre spezielle Deutschförderung und werden in ihrer Zeit als a.o. Schüler nur in jenen Fächern benotet, in denen sie eine positive Note erhalten können. Seit 2018/19 sollen solche Schüler grundsätzlich separate Deutschförderklassen besuchen. Diese werden allerdings erst ab acht Schülern pro Standort eingerichtet und sind nur für Kinder der ersten Schulstufe bzw. gerade in Österreich angekommene Quereinsteiger vorgesehen, fast zwei Drittel der a.o. Schüler wurden deshalb zuletzt in integrativen Deutschförderkursen unterrichtet.