Polaschek: "Es war richtig, die Schulen offen zu halten"

Im Osten ├ľsterreichs ist am Freitag das Wintersemester zu Ende gegangen. Bildungsminister Martin Polaschek ├╝ber den Unterricht in Zeiten von Omikron, das Testen und wie es im Sommersemester weitergeht.

KURIER: Nach den Ferien endet zumindest an den Volksschulen die Maskenpflicht. Warum passiert das am H├Âhepunkt der Omikron-Welle?

Martin Polaschek: Wir sind hier in enger Abstimmung mit Gecko. Die Experten haben die Prognosen so berechnet, dass die Welle jetzt am Abklingen ist. Die Lage an den Intensivstationen und in den Spit├Ąlern generell ist stabil. Deshalb halten wir das f├╝r vertretbar.