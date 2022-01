Polaschek: "Sehe keine Gefahr für Schulschließungen"

Weiters sollen Schulveranstaltungen mit 500 Euro gefördert werden. Das Personal im Bereich der Schulpsychologen soll verdoppelt werden, das digitale Lehrmaterial ausgebaut werden. Zudem will die Bundesregierung die Schüler wieder zu mehr Sport bewegen und den "Juni zum Monat des Schulsports" machen. 2022 werden dafür 5 Millionen Euro bereitgestellt werden.

"Juni ist das Monat des Sports"

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein skizziert die psychosozialen Förderpakete: Das niederschwellige Angebot für psychologische Hilfe beträgt laut Mückstein 13 Millionen Euro. Es gehe dabei insbesondere auch um Präventionsarbeit. "Ziel ist es, einen Paradigmenwechsel im Gesundheitssystem einzuleiten. Mehr Prävention und weg von der Reparaturmedizin", so laute das Credo von Mückstein.

Angesprochen auf die hohe Zahl der Neuinfektionen sagt der grüne Minister: "Österreich hat einen sicheren Weg gewählt", so Mückstein, der auf Holland (Lockdown) und England (de facto ohne Maßnahmen) verweist. "Wir müssen schauen, dass wir einen allgemeinen Lockdown verhindern."

Bildungsminister Polaschek sieht angesichts der Infektionszahlen auch keinen Grund für Schulschließungen. "Ich sehe keine Gefahr für Schulschließungen", so der Minister. Grund: Es gebe keine Institution in Österreich, wo so oft getestet wird wie an Schulen. Derzeit seien österreichweit nur 30 Klassen im Distance Learning.