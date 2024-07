Das Institut ist auch kein Partner des AMS, wie vielfach vermutet worden war. Bei der Bildungskarenz gibt es keine Vertragspartner. Da geht es nur um den Weiterbildungszuschuss, um den Rest müssen sich die betroffenen Personen kümmern. Petra Draxl: "Wir prüfen auch nicht die Kurs-Institute, wir haben keine vertraglichen Verbindungen mit den Instituten." Vielmehr wird auf die Angaben vertraut, die bei der Anmeldung gemacht werden.

Ungereimtheiten entdeckt

Dass dieses eine Institut jetzt im Visier ist, war einem Zufall geschuldet. Eine Frau hatte bis Jahresende Geld für eine Bildungskarenz erhalten, das Abschlusszertifikat wurde aber bereits für November ausgestellt. Also gab es eine Rückforderung für ein Monat in der Höhe rund 450 Euro. Die Frau meldete Einspruch an und das AMS begann ob dieser Ungereimtheiten zu recherchieren. Draxl: "Das alles hatte bei uns den Alarmpegel steigen lassen." Am Ende kam man zur Erkenntnis, dass das Institut die jene Voraussetzungen erfüllt hat, die ein Weiterbildungsgeld rechtfertigen. Kundinnen und Kunden, von denen jetzt Zuschüsse zurückgefordert werden, findet man in ganz Österreich. Die meisten Fälle gibt es allerdings in Niederösterreich.

Geprüft wird derzeit nur bezüglich des einen Instituts. Für eine generelle Überprüfung von Anbietern der Online-Kurse ist das AMS derzeit nicht aufgestellt. Petra Draxl: "Unser Problem ist, dass wir die Träger des Weiterbildungsgelds in der Bildungskarenz nicht automatisiert abrufen können."