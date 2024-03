Bildungskarenz: Welche Reform Kocher den Grünen jetzt vorschlägt

Kochers Reformvorschläge

Im Juli 2023 hat Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) nach der Rechnungshof-Kritik eine Reform der Bildungskarenz angekündigt. Mehrere Reformvorschläge habe er nun gemeinsam mit den Sozialpartnern erarbeitet, verkündet er am Dienstag bei der Vorstellung der WIFO-Studie. Formelle Gespräche mit den Grünen hätten noch nicht stattgefunden.

Die Bildungskarenz sei eine wichtige Weiterbildungsmaßnahme und solle erhalten bleiben, betont Kocher. In ihrer jetzigen Form sei sie aber "leider nicht zielgerichtet genug". Was will er dagegen unternehmen?

Mehr Geld: Der Mindestbetrag, den man während der Bildungskarenz erhält, soll von 14,53 Euro auf 31,18 Euro pro Tag erhöht und jährlich valorisiert werden. Das soll vor allem Niedrigqualifizierte bei der Weiterbildung unterstützen.



Der Mindestbetrag, den man während der Bildungskarenz erhält, soll von 14,53 Euro auf 31,18 Euro pro Tag erhöht und jährlich valorisiert werden. Das soll vor allem Niedrigqualifizierte bei der Weiterbildung unterstützen. Verpflichtungen: Wer in Bildungskarenz geht, soll eine verpflichtende Bildungsberatung absolvieren und sein Ausbildungsziel angeben. Zudem sollen Teilnehmer Teilnahmebestätigungen für Kurse und Seminare verpflichtend vorlegen. Statt Selbstlernzeiten, sollen größtenteils nur noch Webinare und Seminare absolviert werden.



Wer in Bildungskarenz geht, soll eine verpflichtende Bildungsberatung absolvieren und sein Ausbildungsziel angeben. Zudem sollen Teilnehmer Teilnahmebestätigungen für Kurse und Seminare verpflichtend vorlegen. Statt Selbstlernzeiten, sollen größtenteils nur noch Webinare und Seminare absolviert werden. ECTS: Derzeit muss man während der Bildungskarenz faktisch nur 8 ECTS pro Jahr absolvieren. Künftig sollen es zirka 16 ECTS pro Semester sein. Die Prüfungen in diesem Ausmaß müssen zumindest angetreten werden. Geschieht das nicht, soll das Geld für die Weiterbildungsmaßnahme zurückgezahlt werden.



Derzeit muss man während der Bildungskarenz faktisch nur 8 ECTS pro Jahr absolvieren. Künftig sollen es zirka 16 ECTS pro Semester sein. Die Prüfungen in diesem Ausmaß müssen zumindest angetreten werden. Geschieht das nicht, soll das Geld für die Weiterbildungsmaßnahme zurückgezahlt werden. Elternkarenz: Eine Bildungskarenz im Anschluss an die Elternkarenz soll im Regelfall nicht mehr möglich sein. Eltern, die aus der Karenz kommen, sollen zumindest mehrere Wochen wieder arbeitstätig sein, bevor sie in Bildungskarenz gehen, meint Kocher.



Eine Bildungskarenz im Anschluss an die Elternkarenz soll im Regelfall nicht mehr möglich sein. Eltern, die aus der Karenz kommen, sollen zumindest mehrere Wochen wieder arbeitstätig sein, bevor sie in Bildungskarenz gehen, meint Kocher. Weitere Vorhaben: Ergänzend zur Reform der Bildungskarenz will Kocher das AMS-Fachkräftestipendium und das Pflegestipendium stärken.

Es gehe ihm nicht darum, Leistungskürzungen zu erzielen, so Kocher: "Vielmehr ist mir eine bessere Absicherung von Geringverdienerinnen und Geringverdienern, eine generelle Absicherung von Weiterbildungsangeboten für diese Zielgruppe und eine Stärkung von anspruchsvollen Weiterbildungsformaten ein Anliegen."