Schmied: "Geld muss beim Schüler ankommen"

In Zeiten des Sparzwangs sind diese Mehrausgaben beachtlich. Aber „es ist gut investiertes Geld“, wie Schmied meint: „Denn die Bildung ist die wichtigste Lebensgrundlage eines jeden Menschen. Sie beeinflusst das spätere Leben in fast allen Bereichen – im Beruf, im Privaten und sogar in der Gesundheit.“

Schmied wünscht sich, „dass alle getroffenen Reformmaßnahmen verlässlich und nachhaltig umgesetzt werden. Es ist entscheidend, dass dieses Geld auch bei jedem Schüler ankommt. In der Praxis heißt das, dass die Unterrichtsqualität verbessert werden muss. Gemeinsam müssen wir eine Kultur des Gelingens schaffen.“