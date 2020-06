PISA-Test wird 2015 doch stattfinden

Positive Nachrichten aus dem Bildungsministerium sind in letzter Zeit rar gewesen. Umso erfreuter konnte Bildungsministerin Heinisch-Hosek am Freitag von einem Durchbruch berichten. "Gute Nachrichten – der PISA-Test 2015 wird nun doch auch in Österreich stattfinden", sagte die SPÖ-Politikerin zum KURIER.