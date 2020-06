Kanzler verteidigt PISA-Absage

Seit 2009 gelten in Österreich zusätzlich zum Lehrplan auch Bildungsstandards, mit denen festgelegt wird, was ein Schüler in der vierten (Deutsch, Mathematik) bzw. der achten Schulstufe (Deutsch, Mathe, Englisch) können soll. Seit 2012 wurde jedes Jahr im Frühjahr - jeweils abwechselnd in anderen Fächern bzw. Schulstufen - überprüft, ob die Schüler diese Standards auch erreichen.

Die Ergebnisse der Bildungsstandard-Testungen liegen jeweils Ende des Jahres bzw. am Anfang des nächsten Jahres vor und haben keinen Einfluss auf die Noten der Schüler bzw. die dienstrechtliche Leistungsbewertung der Lehrer. Nur der Schüler selbst erfährt, wie er persönlich abgeschnitten hat. Der Lehrer bekommt das (anonymisierte) Gesamtergebnis seiner Klasse, die Schulleitung das ihrer Schule bzw. der einzelnen Klassen, die Schulaufsicht die allgemeinen Teile der Schulberichte sowie Regionalergebnisse, die Landesschulräte die Landesergebnisse sowie das Bildungsministerium einen Bundesbericht. Die Tests sollen Mängel aufzeigen, auf die dann etwa durch Änderungen der Lehreraus- und -fortbildung, der Lehrpläne, Bücher oder beim Stundenausmaß einzelner Fächer reagiert werden kann.

2012 wurden alle rund 80.000 Schüler der achten Schulstufe (4. Klasse Hauptschule, AHS-Unterstufe oder Neue Mittelschule) im Fach Mathematik überprüft. 2013 waren alle jeweils rund 80.000 Schüler der vierten Klasse Volksschule im Fach Mathematik und der achten Schulstufe im Fach Englisch an der Reihe. Heuer hätte Deutsch in der achten und "Deutsch, Lesen, Schreiben" in der vierten Schulstufe folgen sollen. Diese Tests wurden nun ins nächste Jahr verlegt, in dem es eigentlich eine Testpause hätte geben sollen. Anschließend werden die einzelnen Fächer im Zwei-Jahres-Rhythmus abgetestet.

PISA ist der größte internationale Schüler-Leistungstest. Dabei werden alle drei Jahre die Kenntnisse von 15- bis 16-Jährigen Schülern in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften getestet. TIMSS vergleicht die Kompetenzen der Zehnjährigen in Mathematik und Naturwissenschaften.

Das Programme for International Student Assessment (PISA) wird von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( OECD) durchgeführt, bei der aktuellsten Ausgabe 2012 haben rund 500.000 Schüler aus 66 Ländern teilgenommen, aus Österreich waren rund 5.000 Jugendliche dabei. Bei der jüngsten Ausgabe lagen die Ergebnisse der 15- bis 16-jährigen Österreicher in der Mathematik signifikant über, in den Naturwissenschaften im OECD-Schnitt und in Lesen darunter.

Für die Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) testet die International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) alle vier Jahre die Mathematik- und Naturwissenschaftskenntnisse von Schülern am Ende der vierten und achten Schulstufe. Österreich nimmt allerdings nur in der vierten Klasse Volksschule teil. Insgesamt beteiligten sich bei der jüngsten Ausgabe 2011 77 Länder bzw. Regionen, in Österreich wurden rund 5.200 Schüler aus 160 zufällig ausgewählten Schulen getestet. In den Naturwissenschaften war das Ergebnis zuletzt deutlich über dem Gesamt- sowie EU-Schnitt, in Mathematik über dem Gesamt-, aber unter dem EU-Schnitt.