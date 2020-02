Bgld: SPÖ-Landesgeschäftsführer Dax legt Amt nieder

Begründet wurde der Schritt damit, dass man nach den zahlreichen Wahlkämpfen und der Landtagswahl am 26. Jänner nun kein Geschäftsführer-Duo mehr brauche. Ein Landesgeschäftsführer reiche aus. Dax wird sich neben der Landtagsarbeit auch im Bezirk und vor allem in der Stadt Oberwart engagieren. Zudem wird er seine Tätigkeit als Anwalt in der Kanzlei seines Vaters wieder aufnehmen.