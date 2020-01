Burgenland: Hergovich bekommt als SPÖ-Klubchef Vorzug vor Dax

Am Donnerstag will der absolute Wahlsieger Hans Peter Doskozil die letzten offenen Personalentscheidungen in der SPÖ verkünden: Am Mittwoch hat der KURIER aus Parteikreisen erfahren, dass Robert Hergovich ein Comeback als Klubobmann der von 15 auf 19 Mandatare angewachsenen roten Riege im Landtag feiern soll. Der 43-jährige Trausdorfer hatte diese Funktion schon von 2015 bis Ende 2017 ausgeübt. Damals sagte er, er wolle sein Landtagsmandat bis 2020 ausüben und danach „gänzlich aus der Politik ausscheiden“. Er habe in den vergangenen Jahren „alles der Politik untergeordnet“ und freue sich jetzt auf eine „sehr spannende Tätigkeit“ in der Arbeiterkammer, in die der aus der Gewerkschaft kommende Hergovich damals zurückkehrte. So spannend dürfte die AK-Arbeit dann doch nicht gewesen sein. 2017 hatte es geheißen, Hergovich gehe, weil er kein "Doskozilianer" sei. Man habe sich "ausgeredet", versicherte Hergovich dem KURIER jüngst.

Zwei Sauerbrunner im Landtag

Während Hergovich aufgrund seiner Vorzugsstimmen im Bezirk Eisenstadt-Umgebung ein Fixmandat hat, soll einer seiner Nachfolger in der SPÖ-Landesgeschäftsführung von Doskozil ein Landesmandat zugewiesen bekommen: Roland Fürst, seit vergangenem Sommer neben Christian Dax Co-Geschäftsführer der Partei, zieht damit als zweiter Bad Sauerbrunner in den Landtag ein. Denn auch der Quereinsteiger Gerhard Hutter, Bürgermeister der Kurgemeinde und Ex-Mandatar von LBL, soll ins Landesparlament - trotz Widerstands einer beharrenden Funktionärsschicht.