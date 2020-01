SPÖ: Rendi-Wagner bat zum ersten "roten Foyer"

Die Wand knallte - und zwar ordentlich. Als Pamela Rendi-Wagner Donnerstagmittag im Parlamentsklub der SPÖ zu "Aktuellem" sprach, stand die Parteichefin vor einer Wand in sattem Rot.

Die SPÖ hat ein neues Format ersonnen, das "rote Foyer". Und in diesem Rahmen will man ab sofort und wöchentlich all das kritisieren und bewerten, was die türkis-grüne Bundesregierung ankündigt und tut. "Hart, aber fair", lautet das Motto.

In ihrem ersten Foyer hat sich Rendi-Wagner drei Schwerpunkte vorgenommen.

Der erste war die Aufwertung der Lehre. "Lehrlinge sollen mindestens 850 Euro pro Monat bekommen." Und damit Wertschätzung passiere, sollten die finanziellen Hürden bei der Meisterprüfung wegfallen. Bis zu 1.400 Euro könne diese kosten. Und für die SPÖ sei es "eine Frage der Fairness", den jungen Menschen diese Kosten zu ersparen. "Für die Matura bezahlt man ja auch nichts."