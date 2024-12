Pflegekosten seit 2018 um mehr als 30 Prozent gestiegen

2018 lagen die Kosten noch bei rund 3,9 Milliarden Euro - in den vergangenen fünf Jahren sind diese also um satte 32 Prozent gestiegen.

Die Statistik Austria veröffentlichte am Montag ihre Daten zu den Betreuungs- und Pflegediensten in Österreich - und diese zeigen erneut einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

Mehr Bedarf an mobilen Diensten

Die Zahl an Menschen, die in ihren eigenen vier Wänden betreut werden, ist in den Corona-Jahren etwas gesunken, vom niedrigsten Stand 2022 mit rund 151.000 Beziehern ist die Zahl im Vorjahr dann aber auf rund 155.400 angestiegen. Vor Corona waren es 153.000.

Was die fixen Wohn- und Betreuungsplätze betrifft, so ist die Zahl seit 2021 relativ gleichbleibend und lag 2023 bei rund 85.500.

Spannendes Detail: In der Steiermark gibt es mehr Plätze als in Wien, wobei in der Bundeshauptstadt deutlich mehr Menschen leben (1,26 Mio. bzw. 2 Mio.). 18.600 Plätze sind es in der Steiermark, rund 18.300 in Wien.

Und wer versorgt diese Menschen? In Vollzeitäquivalenten gerechnet gibt es in Österreich 52.537,4 Beschäftigte in den Bereichen Betreuung und Pflege, die meisten davon in Wien (12.769,3)