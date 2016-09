Der KURIER-Bericht über zwei Bescheide der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) an Norbert Hofer hat hohe Wellen geschlagen. Im Zentrum des Interesses stehen die Spätfolgen von Hofers Gleitschirm-Unfall und einer Fußverlezung, sowie die Frage, ob man darüber berichten darf. Das Thema wird auch in den sozialen Medien heftig diskutiert.

Zunächst die Fakten: Elf Jahre nach seinem Flugunfall, der 2003 zu einer inkompletten Querschnittslähmung führte, zog sich Hofer eine schwere Fußverletzung zu. Damals stellte er einen Pensionsantrag. Seit 2015 hat der FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat und Dritte Nationalratspräsident laut einem Bescheid Anspruch auf eine Berufsunfähigkeitspension. Ein Antrag auf Pflegegeld wurde abgelehnt. Hofer verteidigte sich gegenüber dem KURIER, es sei damals eine Fußamputation im Raum gestanden.

Auf Facebook konkretisierte Hofer danach, dem Antrag sei aufgrund der Schwere der Verletzung stattgegeben worden. "Der Fuß ist nach langem Leidensweg und vielen Operationen in Ordnung gekommen und ich habe die Berufsunfähigkeitspension nicht bezogen". Dass jemand "diese vertraulichen Unterlagen heimischen Medien zugespielt" hat, macht Hofer wütend: "Jetzt meine lieben Freunde wird der Wahlkampf richtig schmutzig." Hofer kündigte dazu auf Facebook eine Anzeige gegen unbekannt an. Er habe bereits mit der PVA Kontakt aufgenommen. Hofer: "Ich hoffe, dass die Person gefunden wird, die zu so etwas in der Lage ist".

Langstreckenflüge kein Problem

Im Interview mit der "ZiB 2" sagte Hofer am Dienstagabend, er mache aus seiner Behinderung "kein Geheimnis". Er habe seinen Befund bereits vor Jahren in seinem Buch "Ein Leben nach der Querschnittslähmung" (PDF) veröffentlicht. "Natürlich ist es bei mir so, dass ich, wenn ich meinen Alltag meistere, mich doppelt anstrengen muss", sagte Hofer. "Aber man kann damit arbeiten und man kann damit leben." Auch Langstrecken fliegen sei kein Problem. "Jaja, ich war auch in Washington. Das geht natürlich alles", sagte Hofer.

Auch zahlreiche Tageszeitungen nahmen die gestern zunächst auf kurier.at veröffentlichte Geschichte in ihren heutigen Ausgaben auf. Im KURIER gingen weit mehr Leserbriefe und Telefonanrufe als sonst ein. Zum Artikel selbst gibt es bereits mehr als 500 Kommentare. Das Thema emotionalisiert.

Brandstätter: "Alles sauber"

KURIER-Herausgeber Helmut Brandstätter schreibt dazu in seinem Kommentar auf kurier.at: "Alles, was Herr Hofer dazu sagte, wurde wortgetreu berichtet. Warum also die Aufregung? Alles ist journalistisch sauber abgelaufen. Die verärgerten und zum Teil sehr aggressiven Posting-Schreiber sollen sich einmal einen anderen Fall überlegen, wenn wir Ähnliches von Herrn Van der Bellen gehabt und nicht veröffentlicht hätten: Sofort wäre von 'Lügenpresse“ und 'Verschweigungskartell' die Rede gewesen".

In einem KURIER-Video berichtet Brandstätter zudem, dass Hofer keinen Einwand gegen eine Veröffentlichung äußerte, als er zu den Anträgen befragt wurde.

Van der Bellen: Privates heraushalten

Hofers Kontrahent Alexander Van der Bellen war in den Wochen davor nicht mit recherchierten Geschichten, sondern mit üblen Gerüchten über seinen Gesundheitszustand konfrontiert, und trat diesen mit Veröffentlichung eines ärztlichen Befundes entgegen. Nun nahm Van der Bellen wiederum seinen Kontrahenten Nobert Hofer in Schutz. Dass der FPÖ-Präsidentschaftskandidat vor zwei Jahren um Berufsunfähigkeitspension und Pflegegeld angesucht hat, hält der Ex-Grünen-Chef für nicht problematisch.

"Bei allen Auffassungsunterschieden - in gesundheitlich ungewisser Zeit für alle Eventualitäten vorzusorgen, ist keineswegs verwerflich, sondern grundvernünftig. So etwas ist Privatsache und sollte daher auch privat bleiben. Ich möchte meinen Gegenkandidaten daher in dieser Frage ausdrücklich in Schutz nehmen und zu mehr Besonnenheit aufrufen", sagt Van der Bellen. Er ruft dazu auf, Privates und das familiäre Umfeld der Kandidaten aus dem Wahlkampf herauszuhalten.

Verständnis für Hofer im Netz

In den sozialen Medien ist das Stimmungsbild ziemlich einhellig. Auch Politiker hätten Anspruch auf das Pflegegeld. Das sollte keine Auswirkungen auf die Bewertung der Tauglichkeit für das Bundespräsidentenamt haben.

#bpw16 heftiger Wahlkampf a la USA - da wird echt nix ausgelassen"Berufsunfähiger" Hofer ...kurier.at https://t.co/OrMSORZ81y — Matthias Schrom (@Schromsky73) 8. September 2016

Und eines muss klargestellt werden. Auch Politiker haben Anspruch auf Pflegegeld. Hängt nicht vom Einkommen ab. #Hofer #kurier #bpw16 — Alexandra Parragh (@paralessi) September 8, 2016

Auch Tina Wirnsberger, Grüne Bezirkssprecherin in Graz Lend, sieht die Veröffentlichung kritisch.

Es spricht vieles gegen #Hofer als BP. Dass er in gesundheitl. ungewisser Zeit für alle Eventualitäten vorsorgen wollte, zählt nicht dazu. — Tina Wirnsberger (@tinawirnsberger) 7. September 2016

Auch wenn ich seine Haltung zu Europa für gefährlich halte: Dafür, wie er mit seinem Handicap umgeht, zolle ich #Hofer vollen Respekt. — Stefan Albin Sengl (@stefansengl) 7. September 2016

Die Reaktionen auf die Reaktion von Alexander van der Bellen fielen anerkennend aus.

Wenn der nächste Präsident anständiger auf Gegnerbashing reagiert als seine Unterstützer ????you da man @vanderbellen #bpw16 #hofer #pflegefall — Lisa Vockenhuber (@lisavoc) September 8, 2016

Auch Datenschutzbedenken sind auf Twitter ein Thema. An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass dem KURIER die Bescheide der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) anonym zugespielt wurden.

Mal nachgedacht,wenn schon solche Anträge, wie vom #Hofer in die Öffentlichkeit gelangen,klar da will ich sicher bei #ELGA dabei sein. — Starzengruber Ch (@chst70) September 8, 2016