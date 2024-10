Beinschab-Tool: Drei Jahre nach Razzia wartet WKStA noch immer auf Daten

Es war eine Aktion, die ein politisches Beben ausgelöst hat: Im Bundeskanzleramt, in der ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse, im Finanzministerium und bei der Mediengruppe Österreich fanden am 6. Oktober 2021 Hausdurchsuchungen statt. Drei Tage danach trat Sebastian Kurz als Bundeskanzler und in weiterer Folge auch als ÖVP-Chef zurück.

Der Verdacht: Das Boulevardblatt soll frisierte Umfragen (Stichwort Beinschab-Tool) veröffentlicht haben, die Kurz bei seinem Aufstieg genützt haben sollen. Im Gegenzug soll das ÖVP-geführte Finanzministerium mit dem damaligen Generalsekretär Thomas Schmid großzügig Inserate geschaltet haben.