Befristeter Pflegebonus soll ab 2024 zum Gehalt gehören

Der Bonus fließt, um dringend benötigtes Personal in der Pflege zu halten. Zusätzlich soll es eine Ausbildungsoffensive, eine neue Pflegelehre und einen jährlichen 1.500-Euro-Bonus für pflegende Angehörige geben.

Nicht berücksichtigt wurden die selbstständigen 24-Stunden-Betreuerinnen. Rauch möchte die monatliche Förderung von 550 Euro pro Betreuungskraft an die Inflation anpassen. Damit könne aber nicht bis Herbst gewartet werden, sagt Mario Tasotti, stellvertretende Obmann der Fachgruppe Personenbetreuung und Personenberatung in der Wirtschaftskammer Wien. „Angesichts der enormen Teuerungswelle ist die Förderung unmittelbar jetzt zu erhöhen. Hier liegen wir auf einer Linie mit Caritas und Hilfswerk“, so Tasotti. Branchenvertreter fordern eine sofortige Erhöhung des Förderbetrags auf 700 Euro.

Auch der Nationalrat debattierte am Mittwoch die Pflegereform. ÖVP und Grüne übten sich in Selbstlob, sprachen von einem „Meilenstein“. Die SPÖ attestierte der Regierung hingegen „Versagen“, die FPÖ eine „Anhäufung von Überschriften“ und die Neos meinten, die ganze Pflegebranche werde verhöhnt.m. hammerl