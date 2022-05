Lob und Tadel für Pflegereform im Nationalrat

Völlig anders fiel die Einschätzung der Opposition aus. Josef Muchitsch (SPÖ) ortete nichts anderes als einen weiteren Eintrag in der "Geschichte Ihres Versagens in der Pflegereform". Seit die ÖVP den Bundeskanzlers stelle, sei im Pflegebereich nichts geschehen. Außerdem sei die Präsentation am "Tag der Pflege" in der Vorwoche nur deswegen passiert, weil die SPÖ davor so großen Druck gemacht habe.

Eine "Anhäufung von Überschriften" ortete auch Dagmar Belakowitsch (FPÖ), diese werde zu neuer Enttäuschung in der Bevölkerung führen. Die Finanzierung sei nicht garantiert, und was ab dem Jahr 2024 passiere, sei vollkommen offen. Fiona Fiedler (NEOS) äußerte eine ähnliche Einschätzung. Die ganze Branche werde verhöhnt, ärgerte sie sich.