Beamte vom Balkan lernen in Österreich, wie man rechtskonform abschiebt

In der Hofburg startete am Montag die „Rückführungskonferenz“ von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) mit Amtskollegen aus 22 Ländern Europas.

Keine 500 Meter Luftlinie entfernt wurde zeitgleich eine neue Plattform präsentiert, die die Rechte von minderjährigen Asylwerbern stärken will.

Themen der Minister-Konferenz waren der Kampf gegen Schlepper, der EU-Außengrenzschutz und eine Unterstützung der Balkanländer bei Rückführungen. Ein Angebot gibt es bereits: Beamte aus Bosnien-Herzegowina sollen in Österreich an Fortbildungen teilnehmen und bei österreichischen Rückführungschartern mitfliegen. „Dieses Know-how soll helfen, alle rechtsstaatlichen Standards einzuhalten“, so Karner.