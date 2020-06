Länder wollen für Kärnten nicht zahlen

"Unverzichtbar" sei "die Entscheidung" von Finanzminister Hans Jörg Schelling gewesen, sagt Kanzler Werner Faymann, "alternativlos" nennt sie Vizekanzler Reinhold Mitterlehner. Am Sonntag hat die Regierung in einem Geheimministerrat beschlossen, kein weiteres Steuergeld in die Hypo-Abbaueinheit Heta zu pumpen. Alle fälligen Zahlungen an die Gläubiger werden bis Mai 2016 ausgesetzt (siehe oben). Vom Bund soll also nichts mehr kommen.

Was bedeutet das für Kärnten, das nach wie vor mit rund zehn Milliarden Euro für Hypo-Anleihen haftet?

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser meint, Land und Bund hätten damit eine "Atempause" erwirkt. Jetzt müsse die Finanzmarktaufsicht mit den Gläubigern (andere Banken, Versicherungen, Fonds etc.) über einen Schuldennachlass verhandeln – "um den weiteren Schaden" für Kärnten "so gering wie möglich zu halten".

Finanzminister Schelling befindet, die Gläubiger müssten dazu gebracht werden, auf Klagen gegen Kärnten zu verzichten. Immerhin würden sie bei einem Schuldenschnitt einen Teil ihrer Forderungen erhalten. Experten gehen aber nicht davon, dass sich alle Gläubiger damit begnügen werden. Sie rechnen mit Klagen gegen Kärnten.

Wie wirkt sich das auf die Haftungen aus? Einigt man sich etwa auf einen Schuldennachlass von 50 Prozent, "würden die Haftungen in Höhe von rund fünf Milliarden Euro schlagend", sagt der Wirtschaftsprofessor Gottfried Haber. Das heißt, die Investoren bekämen die Hälfte ihrer Forderungen von der Heta. Den Rest müssten sie in Kärnten einklagen. Bekämen die Kläger Recht, würde das für Kärnten wohl die Pleite bedeuten – angesichts eines Jahresbudget von 2,2 Milliarden Euro. Kaiser geht davon aus, dass Kärnten die Finanzlast, die letztlich bleibt, nicht alleine stemmen muss. Der Bund werde wohl helfen. Der Kanzler lässt das offen. Er wolle "nicht philosophieren. Das würde den Verhandlungsablauf beeinträchtigen", sagt Faymann.

Auch Mitterlehner verspricht den Kärntnern nichts. Er denkt gar daran, ein Länder-Insolvenzrecht "zu prüfen. Möglicherweise brauchen wir neben dem BaSAG ein LaSAG". Er spielt auf das Bankenabwicklungsgesetz an, das seit 1. Jänner gilt und auf dessen Basis die Bad Bank Heta nun abgewickelt wird. Kanzler Faymann will Mitterlehners Begehren nicht kommentieren – "um die Verhandlungen nicht zu beeinflussen". Fiskalratspräsident Bernhard Felderer fände "nicht so schlecht, über ein Länder-Insolvenzrecht zu diskutieren. Derzeit hat der Bund nämlich keine Sanktionsmöglichkeiten, wenn sich Landeshauptleute nicht an Haftungsregeln und Schuldenbegrenzungen halten." In Deutschland seien Bundesländer schon pleite gewesen, Saarbrücken zwei Mal, Bremen ein Mal. "Der Bund hat einen Administrator geschickt, der jede öffentliche Ausgabe unterschreiben musste. Zwei Jahre später waren diese Länder saniert."