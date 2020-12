Babyelefant in Not, zeigt die Regierung

Sie haben ja alles versucht: Dance und Hammer, softer Lockdown, harter Lockdown, Testen und immer wieder die Aufforderung, Abstand zu halten.

Doch die Infektionsrate steigt derzeit wieder, viel früher und schneller, als erhofft. Also versucht die Bundesregierung noch einmal vor den Weihnachtsfeiertagen mit einem Spot darauf aufmerksam zu machen, dass Abstand halten derzeit offenbar nicht leicht ist.

"All i can do", also "Alles, was ich tun kann", heißt der Song von Ben Kendrick, der dem Video unterlegt ist, während ein kleines Mädchen versucht, die Erwachsenen darauf hinzuweisen, dass sie gefälligst Abstand halten sollen.

Aber sehen Sie selbst. Ist der Spot gelungen? Kommentare bitte darunter :)