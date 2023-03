Die SPÖ hatte am Montag in einem Vorstand den Modus für die Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz festgelegt, in dem keine Stichwahl vorgesehen ist.

Die Favoriten, die derzeitige Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, erklärten jedoch, dass sie das Ergebnis der Befragung respektieren und beim Sonderparteitag nicht kandidieren würden, wenn sie nicht Erster werden. (siehe auch: Name: Christian Deutsch. Beruf: Feindbild)