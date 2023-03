SPÖ-Geschäftsführer: "Befragung kann nicht verpflichtend sein"

Es ist das Ereignis in der SPÖ, auf das in den nächsten Wochen nicht nur die Mitglieder der Partei blicken werden. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch aber gibt ihm auch im Interview in der ZIB2 nur eingeschränkte Bedeutung. Das sei eine Mitgliederbefragung, und diese könne "gar nicht verpflichtend sein".