Auswanderungswelle aus dem Kosovo wurde gestoppt

Eine von professionellen Schleppern organisierte Massenausreise aus dem Kosovo traf zu Jahresbeginn Deutschland und Österreich unvorbereitet. Während im gesamten Vorjahr 1901 Kosovaren im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen Asylanträge stellten, explodierte diese Zahl alleine in den Monaten Jänner und Februar auf 2002. In Deutschland war die Entwicklung ähnlich.

Genauso plötzlich ist das Phänomen wieder vorbei. Vergangene Woche gab es nur mehr 45 Anträge, was eine Reduktion auf zehn Prozent bedeutet. Auch in Deutschland ist Entwicklung ähnlich. In einem Bericht der europäischen Asylagentur (EASO) wird für diese positive Entwicklung vor allem eine Verantwortliche geortet: Die österreichische Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und ihre österreichische Balkan-Strategie.