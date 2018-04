Außenamt prüft Schritte gegen Attaché in Israel

Ein Diplomat, der ein T-Shirt aus einem rechtsextremen Online-Handel trägt und ein Foto seines Großvaters in Nazi-Uniform auf Facebook postet (der KURIER berichtete)? Das Außenamt sah im Verhalten von Jürgen-Michael Kleppich zwar „keinen Image-Schaden“, Ministerin Karin Kneissl reagierte dennoch prompt und zitierte den Attaché der österreichischen Botschaft in Israel nach Wien.

Kleppich ist vergangene Woche in Österreich angekommen, derzeit werden dienstrechtliche Schritte geprüft, bestätigt das Außenamt auf KURIER-Anfrage. Welche, ist offen. Ob auch strafrechtlich gegen ihn ermittelt wird, war am Ostermontag nicht zu eruieren.

"Provokation"?

Der SPÖ ist die Vorgangsweise des Außenamts zu undurchsichtig: Gerade bei österreichischen Repräsentanten im Ausland – und ganz besonders in Israel – brauche es Fingerspitzengefühl, betont SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim. In einer parlamentarischen Anfrage will er wissen, wie es dazu kommen konnte, dass jemand, der „öffentlich Sympathien für eine rechtsextreme/neofaschistische Organisation demonstriert“, für den diplomatischen Dienst bestellt wird – wenn auch nur als Karenzvertretung, wie es heißt.

Jarolim fragt, ob es eine politische Einflussnahme gegeben hat. Kleppich ist ja, wie FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und FPÖ-Klubdirektor Norbert Nemeth, Mitglied der deutschnationalen Verbindung Vandalia.