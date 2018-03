Bericht: Rechtsextreme Scherze an Botschaft in Israel

Wenn es einen heiklen Posten für einen österreichischen Diplomaten gibt, dann wohl in der Botschaft in Israel. Umso schwerwiegender die Recherchen, die die österreichische Wochenzeitung Falter am Dienstag auf ihrer Homepage veröffentlicht.

FPÖ-Mitglied Jürgen Michael Kleppich, derzeit als Attaché an der österreichischen Botschaft in Tel Aviv, soll laut Falter in einem T-Shirt der rechtsextremen Bewegung der Identitären auf seiner Facebook-Seite posiert haben. Es handle sich um ein T-Shirt aus dem Online-Shop der Gruppe, das aus der Serie "Phalanx Europa" stammt, also mit einem Motiv, das sich mit derbem Humor gegen Flüchtlinge in Österreich richtet.

Botschafter Martin Weiß erklärte auf Anfrage des KURIER, Kleppich sei ihm als sogenannter "Springer", also als Vertretung, in diesem Fall für eine Mitarbeiterin in Karenz, zugeteilt worden. Er recherchiere selbst derzeit intensiv in der Causa.

Kleppich hat nach Falter-Recherchen ohnehin ein politisch einschlägige Vergangenheit. Selbst Mitglied bei der deutschnationalen Mittelschulverbindung "Vandalia", bei der ja auch FPÖ-Chef Strache ist, hat Kleppich nach Angaben des Falter vor einigen Monaten ein Bild seines Großvaters in Nazi-Uniform mit Hakenkreuz gepostet. Den Rücktritt seines FPÖ-Kollegen, des damaligen niederösterreichischen Landesrates Udo Landbauer, kommentierte Kleppich, damals bereits als Diplomat in Israel tätig, mit den Worten: "Das hast du nicht verdient, Udo Landbauer".