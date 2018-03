Identitären-Shirt: Affäre für Außenamt "kein Image-Schaden"

Die Antworten des Außenamtes auf die Affäre um Jürgen-Michael Kleppich an der Botschaft in Tel Aviv sind dürftig: Auf die KURIER-Frage, welche Konsequenzen das Ministerium aus dem Vorfall zieht, heißt es schriftlich lapidar: „Der Grund für die Entscheidung der Frau Bundesminister, Herrn Kleppich einzuberufen, ist die Klärung der gegen ihn in den Medien erhobenen Vorwürfe. Wir werden diesbezügliche Ergebnisse abzuwarten haben und allfällige weitere Schritte setzen“, schreibt Pressesprecher Thomas Schnöll.

Nach einem Falter -Bericht hat Kleppich im Jänner ein Foto von sich in einem T-Shirt der rechtsextremen „Identitären“ auf Facebook veröffentlicht. Vor einigen Monaten habe er ein Bild seines Großvaters in Nazi-Uniform mit Hakenkreuz gepostet.