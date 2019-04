Ausgebremst: Der ewige Kampf um Platz auf der Straße

Fest steht jedenfalls, dass viele Verkehrsteilnehmer – egal auf wie vielen Rädern sie unterwegs sind – mit der derzeitigen Situation auf den Straßen nicht zufrieden sind. Laut einer Studie des ÖAMTC wollen acht von zehn Wienern, dass alle Verkehrsarten bei der Planung berücksichtigt werden. 60 Prozent der Hauptstädter sind der Ansicht, dass die aktuelle Verkehrspolitik mehr Konflikte verursacht, als sie löst.

Erst am Samstag kam es in Wien zu einem schweren Unfall an einem neuralgischen Punkt. Eine 20-jährige Radfahrerin war auf dem Ring-Radweg unterwegs, als eine Fußgängerin den Streifen überqueren wollte. Die Radlerin rammte die 63-Jährige und stieß sie zu Boden. Dabei zog sich die Fußgängerin schwere Verletzungen am Kopf zu.