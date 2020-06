Aufnahmetest für alle angehenden Lehrer

Während die Änderungen bei der Pädagogen-Ausbildung nun also auf Schiene sind, hakt es nach wie vor beim Lehrer-Dienstrecht. Am Donnerstag steht die nächste Verhandlungsrunde zwischen Regierung und Gewerkschaft auf dem Programm. Schwerpunkt ist die Frage, wie viel Unterstützungspersonal die Lehrer (wegen der höheren Lehrverpflichtung) bekommen sollen. Die Standesvertreter fordern 13.000 Psychologen, So­zialarbeiter und Sekretariatsmitarbeiter. Die Regierung hält das für völlig überzogen.

Ob es vor der Wahl noch zu einer Einigung kommen wird, ist mehr als fraglich. Bildungsministerin Claudia Schmied ( SPÖ) sagte gestern, man könne es schaffen. Bundeskanzler Werner Faymann kündigte an, seine Ministerin in den Gesprächen unterstützen zu wollen. Vizekanzler Michael Spindelegger ( ÖVP) will das Lehrerdienstrecht hingegen noch nicht „auf die letzte Stufe“ heben, so lange nicht „alles ausgereizt“ ist.