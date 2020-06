Aufgetaucht: Die Ibiza-SMS zwischen Kurz und Strache

Koalitionsalltag

Freilich gab es offenkundig viel mehr SMS-Nachrichten zwischen Kurz und Strache, die den Koalitionsalltag näher beleuchten:

So setzt sich Strache per SMS für eine höhere Mindestpension (1.200 Euro netto), für die Ablehnung des Migrationspakts und auch für die Abschaffung der ORF-GIS-Gebühr ein: "Hallo Sebastian! Danke für deine Zeilen. Du musst bitte verstehen, dass wir dem Gesamtpaket (KöSt-Senkung) nur dann zustimmen können, wenn die für uns so wichtigen Punkte (ORF-GIS, LV-Budget, Mindestpension) schriftlich zugesichert werden. Wir können da nicht im luftleeren Raum bleiben! Lg HC“, schreibt er.

Im April 2017 gibt es daraufhin Streit: "Was soll das? Du hast zu mir gesagt, wir können eine Pensionsreform machen, die 1,5 Milliarden bringt, wenn wir die Mindestpension so machen, wie du willst. Jetzt bin ich dazu bereit und du regst dich auf über Vorschläge, die einen Bruchteil davon bringen. Du vergisst leider immer deine Teile der Vereinbarungen. Lg Sebastian“, schreibt Kurz.

Strache antwortet nun vorwurfsvoll: "Du weißt, dass dies falsch ist und du hier unehrlich spielst. Nehme dies mit Bedauern zur Kenntnis!"

Darauf Kurz: "Das gibt es ja nicht. Das hast du am Sonntag bei mir zu Hause gesagt. Stefan, Herbert und Norbert waren dabei.“