Auf Kreiskys Spuren: "Zum Abendessen gab es immer Flusskrebse"

Am 1. März jährt sich zum 50. Mal jene Nationalratswahl, welche die Ära Kreisky einleitete: Die SPÖ errang 81 von (damals noch) 165 Sitzen und damit die relative Mehrheit. In der Folge bildete SPÖ-Chef Bruno Kreisky eine von der FPÖ (sechs Mandate) gestützte Minderheitsregierung, am 21. April wurde er zum Bundeskanzler ernannt. Bei den Wahlen 1971, 1975 und 1979 erzielte die SPÖ dann jeweils die absolute Mehrheit.