Begegnungen mit Bruno Kreisky: "Buam, des is gar ka Revolution"

Es war beeindruckend, was er als Zeitzeuge zu sagen hatte. So berichtete er mir 30 Jahre nach Abschluss des Staatsvertrags als damals letztes lebendes Mitglied aus dem Verhandlungsteam von dem in Moskau erzielten Durchbruch. Die Österreicher seien „über alle Parteigrenzen hinweg als echtes Team aufgetreten“. Dass die heimischen Politiker die Sowjets mit Wiener Schmäh und Alkohol zur Unterzeichnung überrumpelt hätten („Und jetzt Raab, jetzt noch d’Reblaus, dann san’s waach“), sei „ein Unsinn, der immer wieder verbreitet wird“. Die Verhandlungen wären vielmehr in sachlicher Atmosphäre abgelaufen.

Im Herbst 1989 war ich noch einmal bei Kreisky. Er wirkte jetzt gebrechlich, der Tod seiner Frau Vera, seine Krankheit und die von ihm als ungerecht empfundene Kritik an seiner Regierungszeit machten ihm zu schaffen. Von seinen eigenen Genossen entrückt und als Ehrenvorsitzender zurückgetreten, fand er jetzt kritische Worte zur historischen Entwicklung seiner Partei: „Es hat in der Geschichte der Sozialdemokratie auch Verirrungen gegeben. Nehmen wir den Ersten Weltkrieg, von dem man ja gehofft hat, er könnte von der Sozialistischen Internationale verhindert werden, aber wir sind an der Realität des Krieges zerschellt.“