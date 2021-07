Auch SPÖ-Kaiser legt sich nicht auf Rendi-Wagner als Spitzenkandidatin fest

Die Diskussionen innerhalb der Sozialdemokratie nach dem historisch schwachen Abschneiden von Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner verstummen nicht.

Am Montag hatte Kärntens Landeshauptmann noch selbstkritische Worte zu den Geschehnissen am Bundesparteitag der SPÖ gefunden. "Wir haben wirklich sehr an uns selbst zu arbeiten, um eine chancenreiche Alternative bei den nächsten Nationalratswahlen zu sein", sagte Kaiser bei einer Pressekonferenz nach dem Landesparteivorstand in Klagenfurt. Nun soll die Distanz abgebaut werden, die es in manchen Bereichen zwischen den Bundesparteispitzen und der Basis gebe.

Auf Pamela Rendi-Wagner als SPÖ-Spitzenkandidatin bei möglichen Neuwahlen wollte er sich heute nicht festlegen, das zeigte sich jedenfalls beim Gespräch im ORF-Morgenjournal. Auf die Frage, ob Rendi-Wagner bei der nächsten Wahl als Spitzenkandidatin aufgestellt werde, meint Peter Kaiser nur: „Das ist eine abstrakte Frage.“ Die Sozialdemokratie werde sich dieser stellen, sobald Neuwahlen konkret seien.