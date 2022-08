Auch MFG-Chef Brunner steht als Hofburg-Kandidat fest

Der nächste Kandidat hat die nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen für eine Kandidatur bei der Bundespräsidentenwahl erreicht. Nach Musiker Dominik Wlazny, Rechtsanwalt Tassilo Wallentin und Blogger Gerald Grosz hat auch Michael Brunner, Parteiobmann der impfskeptischen Partei MFG, genügend Unterstützer gefunden.

Brunner nimmt sich - wie auch viele andere Bewerber - als Kandidat gegen die etablierte Parteienlandschaft wahr. "Ein Wandel kündigt sich an und diesem Wandel voran muss ein Bundespräsident stehen, der nicht systemtreu schweigt, sondern die österreichische Bundesverfassung und die Interessen des österreichischen Volkes vertritt", meinte Brunner am Donnerstag in einer Aussendung. Der Weg für die "junge Non-System-Partei" sei nun frei für den nächsten Wahlerfolg, freute sich Brunner.