MFG und Klimaliste wollen in Kremser Gemeinderat

Bisher sind sie vor allem mit einem Thema aufgefallen: Man trat gegen die Corona-MaĂźnahmen und die Impfpflicht auf. Die Rede ist von der MFG (Menschen Freiheit Grundrechte). In Krems will man mit Jochen Haslinger an der Spitze und Sabine Weixelbraun-Ellinger als Listenzweite antreten.

Im Interview mit dem KURIER ist sie sicher, dass sich die MFG von der thematischen Eintönigkeit emanzipiert habe. Die Pandemie spielt im Wahlprogramm keine Rolle. Sie selbst sei etwa gegen alles Mögliche geimpft, aber gegen eine Verpflichtung dafür. In der Politik wolle sie sich vor allem für Kinder und im Bereich Sport einsetzen. Ein Vorschlag etwa: Fußballplätze, die sonst abgesperrt sind, für die ganze Bevölkerung öffnen. Generell wünscht sich Weixelbraun-Ellinger ein kostenloses Sportangebot.