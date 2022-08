Wachau hat mit "Genuss on Tour" neues Kulinarik-Konzept

"Wer gerne Neues ausprobiert, beim Essen auf Top Qualität setzt und die Freizeit am liebsten mit Freunden verbringt, darf sich laut Aussendung der Donau Niederösterreich auf das neue Kulinarik-Erlebnis in der Wachau freuen. „Genuss on Tour“ führt trendbewusste Entdeckerinnen und Entdecker zu den ausgezeichneten „Best of Wachau“- Restaurants – je nach Vorliebe zu Fuß oder mit einer Zille auf der Donau. Mit welchen Wachauer Köstlichkeiten die Gäste in den Top-Lokalen verwöhnt werden, bleibt dabei bis zuletzt eine Überraschung.