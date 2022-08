Ehen, Alter, Nationalität: Wie lebt es sich in der Stadt Krems

Tourismus-Hochburg, Kulturschatz und Weinregion. Die Stadt Krems gilt mit ihrer Umgebung als vielschichtig und lockt unzählige Touristinnen und Touristen an. Aber wie lebt es sich dort? Anlässlich der Gemeinderatswahl im September hat sich der KURIER die Stadt an der Donau und ihren Bezirk etwas genauer angesehen.

Wie alt ist die Bevölkerung in den einzelnen Gemeinden des Bezirks? Wie viele Menschen zieht es nach Krems und in die umliegenden Gemeinden und wie viele weg von dort? Und wo wohnen mehr Frauen als Männer?

24.921 Menschen bevölkert die Stadt Krems seit 1.1. dieses Jahres. Krems an der Donau ist die fünftgrößte Stadt in Niederösterreich (nach St. Pölten, Wiener Neustadt, Klosterneuburg und Baden).

Seit 1869 - also in den rund vergangenen 150 Jahren - ist die Bevölkerungszahl um 38 Prozent gestiegen. Von 2001 bis 2011 war das Wachstum in der Stadt sehr gering, in den zehn Jahren ist die Bevölkerung in Krems nur um 319 Personen gewachsen. Im Vergleich dazu: Von 2011 bis 2021 wuchs die Kremser Bevölkerung immerhin wieder um 805 Personen - also um mehr als das Doppelte.