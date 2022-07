Bei Gemeinderatswahl in Krems werden acht Listen antreten

Bei der Gemeinderatswahl in Krems am 4. September werden acht Listen antreten. 19.904 Bewohnerinnen und Bewohner sind laut Rathaus stimmberechtigt. Das sind um fast 4.000 weniger als 2017 mit 23.882. Aufgrund der jüngsten Wahlrechtsreform in Niederösterreich dürfen nur mehr Personen mit Hauptwohnsitz in der Statutarstadt zum Urnengang. Die Wahlvorschläge mussten bis Mittwochmittag eingebracht werden.