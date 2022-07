Neue Anlagestelle im Hafenbereich Spitz geplant

Die Schifffahrt auf der Donau gehört genauso zur Wachau wie der Wein. Kleine, kommerziell genutzte Boote hatten es bisher aber schwer: Im Abschnitt Spitz bis Weißenkirchen gebe es derzeit keine Schifffahrtsanlage, die ein ordnungsgemäßes Anlanden möglich macht, wie Michael Reichl und Gerald Geith von Ahoi Wachau erklären.

"Die bisher genutzten Landungsstege der Berufsschifffahrt in Dürnstein und Spitz sind aufgrund der Strömungsverhältnisse und hohen Verkehrsfrequenz dafür nicht besonders gut geeignet", erklären Michael Reichl und Gerald Geith.

Anlegestelle für Holzzillen

Das wollen die beiden Gesellschafter nun ändern. Im Sportboothafen Spitz soll nun eine Pontonanlage für Kleinfahrzeuge entstehen. Mit dieser Anlegestelle werden auch Ein- und Ausstieg für Passagiere sicherer.

Seit 2019 bietet das Unternehmen geführte Touren in traditionellen Holzzillen in der Wachau an. Nun wolle man expandieren und im Zuge dessen die Pontonanlage errichten. Die neuen Liegeplätze sollen bis Sommer 2022 entstehen und dann von Ahoi Wachau selbst genutzt werden.

Unterstützt durch Regionalförderung

Unterstützt wird das Projekt im Rahmen der ecoplus Regionalförderung. Diese sei ein starker Partner für Gemeinden, Regionen und Projektträger, betont ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.

