Arthothek Krems: Das eigene Wohnzimmer wird zur Galerie

Kunst zu Menschen bringen

"Wir wollen die Kunst zu den Menschen bringen“, lautet die Devise der Artothek-Leiterin. Im Sinne der Kunstvermittlung werden so auch Werke an Bildungseinrichtungen verliehen. „Das Gemälde hängt dann für ein Semester im Klassenzimmer oder in der Kindergarten-Gruppe und bietet so viel Zeit für Auseinandersetzung“, erklären die Expertinnen.

Welche Auswirkungen die Kunstleihe hat, wird anlässlich des Jubiläumsjahrs aktuell in einer Studie der Universität Wien erhoben. Die Ergebnisse sind für Saahs und Fidler jetzt schon klar: „Mit Kunst kann man die Lebensqualität ganz einfach verbessern. Hängt ein Werk im Wohnzimmer, kann man jeden Tag etwas anderes entdecken.“

Mit der Positionierung direkt an der Kunstmeile Krems nutzt die Artothek auch Synergien mit den umliegenden Ausstellungshäusern. In der aktuellen Ausstellung der Landesgalerie NÖ „Rendezvous mit der Sammlung. Kunst von 1960 bis heute“ sind mehr als 40 der 128 ausgestellten Künstler auch in der Artothek vertreten. Diese Kooperation bringe auch immer mehr neue Kunden in die benachbarte Artothek.

