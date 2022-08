30 Teams bei Ballontagen in Krems unterwegs

"Den Weg weist der Wind und so führten die meisten Fahrten dieses Jahr über Rohrendorf bis Hadersdorf und mancher suchte seinen Landeplatz auch südlich der Donau", bilanzierten die Veranstalter. Nur am Abend führte die Fahrt nach Nordosten. Das perfekte Wetter nutzten auch hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer, um das bunte Treiben am Himmel über Gneixendorf mitzuverfolgen. Dafür hieß es aber bereits jeweils um ca. 6.15 Uhr bei Sonnenaufgang am Flugplatz zu sein, um auch den Start noch zu erleben.

Wer heuer das Spektakel versäumt hat: Auch im kommenden Jahr treffen sich Ballonfahrer rund um Maria Himmelfahrt wieder am Flugplatz Gneixendorf.

