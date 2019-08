Asylwerber in Lehre: Regierung bleibt untätig

Dazu wird es nicht kommen. "Wir werden da keine Initiative setzen", teilte das Sozialministerium am Montag mit.

Nun legte Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein nach: "Das wird in unserer Regierung nicht passieren, es wird von uns keine Ad-hoc-Gesetzesänderung in diesem Bereich geben", sagte die Kanzlerin in der Kronen Zeitung.

Zudem verwies die Bundeskanzlerin darauf, dass rund 30.000 Asylberechtigte zurzeit auf Arbeitssuche sind. Dies dürfe man in der Debatte nicht vergessen.

Skeptisch stehe sie einem wie von der FPÖ geforderten Automatismus bei Volksabstimmungen nach erfolgreichem Volksbegehren gegenüber. Einen derartigen Eingriff ins politische System müsse man "sich sehr gut überlegen".