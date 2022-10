Asylwerber im Burgenland: "Die Zustände sind unvorstellbar"

472 Festnahmen

Österreichweit gab es dieses Jahr laut Innenministerium 472 Festnahmen von Schleppern. Dies seien ein "Allzeit-Hoch" und bereits 30 Festnahmen mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Bundesweit wurden außerdem seit Jahresbeginn 86.959 Fremde aufgegriffen - dabei handelt es sich nicht um die Zahl der Asylanträge.

Die große Zahl an festgenommenen Schleppern bringt auch die Justiz im Burgenland an die Belastungsgrenze. Die Justizanstalt Eisenstadt ist seit Mai regelmäßig überbelegt. Sie ist für 175 Insassen vorgesehen, zählt aber meist 200 bis 220. Rund 70 Prozent sind wegen Schlepperei in Haft, sagte der stellvertretende Leiter Klaus Faymann. Einen Mehraufwand bedeutet das auch für das Landesgericht Eisenstadt, das neun bis zehn Schlepper-Prozesse pro Woche verhandelt.

"System kommt an seine Grenze"

Dass mehr Häftlinge in der Justizanstalt sind als eigentlich vorgesehen, merke man in vielen Bereichen: beim Essen ebenso wie beim sozialen Dienst und bei den Ärzten, die dadurch mehr angefragt werden. "Das System selbst kommt an seine Grenzen", betonte Faymann. Deshalb werden immer wieder Insassen in andere Justizanstalten überstellt - hauptsächlich verurteilte, teilweise aber auch U-Häftlinge, die auf ihre Verhandlung warten. Nur so könne man wieder Platz für Neuaufnahmen schaffen, meinte Faymann.

Die Fluktuation in der Justizanstalt sei dementsprechend groß, die eigentliche Vollzugsarbeit mit Freizeit- und Bildungsaktivitäten nicht mehr zu schaffen. "Es ist nur noch ein Kommen und Gehen", sagte der stellvertretende Leiter. Während der Flüchtlingskrise 2015 seien die Zahlen noch einmal deutlich höher gewesen, aber: "Es ist nicht mehr meilenweit entfernt."