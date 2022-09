Grenzgemeinden klagen: Hohes Müllaufkommen entlang der Fluchtrouten

Geldscheine und Laptops

Essensreste sowie Schlaf- und Rucksäcke werden bei den Märschen weggeworfen. „Wir finden auch zerschnittene Geldscheine, Ausweise oder Laptops, sagt Bürgermeister Bachmann.

In der Tourismus- und Weinbaugemeinde Lutzmannsburg kennt man das Problem ebenfalls, wie Bürgermeister Roman Kainrath bestätigt. Nicht nur die Zahl der Flüchtlinge, die täglich über die grüne Grenze in das Land kommen, sorgt immer wieder in den betroffenen Grenzgemeinden für Verunsicherung. Ein Aspekt sei auch der Abfall, der entlang der Fluchtstrecken zurück gelassen wird. "Man fühlt sich in jedem Bereich im Stich gelassen", sagt der Bürgermeister in Richtung Bundespolitik.

Jäger sammelten Müll ein

Jagdleiter Johann Krutzler und Jagdpächter Markus Westhoff haben dieser Tage gemeinsam mit Kollegen im Ortsteil Strebersdorf eine ganze Traktorladung Unrat eingesammelt. Rehe und Hirschen sind in dem Grenzgebiet jedenfalls schon lange keine mehr gesichtet worden, sagt Westhoff.

Auch der Geschäftsführer des Burgenländischen Müllverbands, Johann Janisch, weiß um das Müllproblem der Grenzgemeinden. Wieviel zusätzlicher Abfall durch die Migrationsbewegung im Burgenland entstehe, könne er zwar nicht beziffern. "Aber die Hotspot-Gemeinden haben jedenfalls ein höheres Müllaufkommen und einen Mehraufwand bei der Entsorgung", sagt Janisch.