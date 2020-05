Mikl-Leitner stellt Ländern Ultimatum

Die unkoordinierte und von Hickhack geprägte Asylpolitik wird trotz der blauen Erfolge bei den Landtagswahlen fortgesetzt.

Während am Mittwoch in Traiskirchen Zelte für Flüchtlinge aufgestellt wurden, echauffierte sich Verteidigungsminister Gerald Klug ( SPÖ) öffentlich darüber, dass Innenministerin Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) seine Kasernen-Quartiere nicht für Asylwerber nutzt. Er habe 2800 Plätze offeriert. "Es liegt schon im ressortmäßigen Bereich der Innenministerin, dieses Angebot jetzt auch endlich in Betracht zu ziehen. Damit die Zelte nicht mehr notwendig sind", sagte Klug im ORF-Radio. Ultimatum an LänderKanzler Werner Faymann stehe hinter dem Verteidigungsminister und dessen Position, hieß es auf KURIER-Anfrage im Büro des SPÖ-Chefs. Auch Faymann bleibe dabei, dass Zelte keine gute Lösung seien. Mikl-Leitner hat gestern den Ländern eine Frist bis 19. Juni gesetzt: Sollten bis dahin die Quoten nicht erfüllt sein, will sie per Verordnung Kasernen öffnen lassen.

Klug befand, es müsse Schluss sein "mit Zuspitzung und Eskalation in der Flüchtlingsfrage". Er gestand auch ein, dass die Politik – also Bund, Länder und Gemeinden – in Sachen Asylwerber bisher versagt hat: "Wir diskutieren das Thema seit gut einem Jahr, der Anstieg war absehbar, trotzdem gibt es bis heute keine gangbare Lösung."