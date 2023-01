Asylanträge: Nur 15 Prozent anerkannt

Problem Rückführung

Angesichts der hohen Zahl an Ablehnungen bleibt die Frage, wie abgelehnte Asylwerber in ihre Heimat zurückgeführt werden können. Das soll jetzt in Schweden besprochen werden. Ein Schlüssel wird die Visa-Politik sein, über die auf Länder Druck gemacht werden soll, die ihre Staatsangehörigen nicht zurücknehmen wollen.

Europaweit lag die Quote der ausreisepflichtiger Menschen, die die tatsächlich verlassen haben, im Jahr 2019 bei 29 Prozent. Österreich liegt mit 40 bis 50 Prozent über dem Schnitt - eine Mehrheit der abgelehnten Asylwerber geht freiwillig.

Innenminister Karner will bei dem Treffen heute seinen Fünf-Punkte-Plan ansprechen, auch seine Amtskollegen werden ihre Pläne präsentieren. Beschlossen wird heute aber nichts.