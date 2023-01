Migration: EU-Innenminister beraten über Rückkehr und Drittstaaten

"Wir haben in Österreich die Asylbremse angezogen, jetzt brauchen wir auch Maßnahmen in Europa, um den Asylmissbrauch zu bekämpfen", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im Vorfeld des Treffens laut Mitteilung. Er forderte die EU-Kommission auf, dass sie ihre "Aufmerksamkeit auf den Schutz der Außengrenzen lenken, technische Verbesserungen finanzieren und rechtliche Anpassungen vornehmen" solle. Die von ihm vorgeschlagene "Zurückweisungsrichtlinie" soll seiner Ansicht nach "dabei helfen, alle, die aus wirtschaftlichen Gründen illegal nach Europa kommen, bereits an der Außengrenze abzuweisen."

In Stockholm wird Karner unter anderem mit EU-Innenkommissarin Ylva Johannson, der schwedischen Migrationsministerin Maria Malmer Stenergard, Migrationsminister Eric van der Burg aus den Niederlanden, dem dänischen Migrationsminister Kaare Dybvad Bek sowie der Schweizer Bundesrätin (Ministerin) Elisabeth Baume-Schneider zu multilateralen Gesprächen zusammentreffen.